"Grande gravidade." Ordem diz que queixa sobre negligência médica em Faro é "prioritária"

Por Maria Augusta Casaca 11 Abril, 2023 • 12:00

A Ordem dos Médicos (OM) tem agendada para esta sexta-feira uma reunião no Hospital de Faro, um encontro onde vai reunir-se com quem denunciou o caso, com os médicos do Serviço de Cirurgia e a administração daquela unidade hospitalar. O bastonário considera que o caso é "prioritário".

"Desencadeámos uma série de procedimentos para alertar as diversas entidades, o Ministério Público, a IGAS (Inspeção-Geral das Atividades em Saúde), a ERSE (a Entidade Reguladora da Saúde e o próprio Ministério da Saúde", revelou à TSF Carlos Cortes.

"Vamos ter agora uma reunião no Ministério da Saúde, este tema não estava em agenda, mas obviamente a OM vai colocá-lo", refere.

"A situação tem que ficar rapidamente esclarecida e tem que haver uma intervenção imediata das autoridades", sublinha.

"Esta é uma queixa de grande gravidade, temos de averiguar e perceber o que está a acontecer", considera Carlos Cortes.

A médica, que se encontra no primeiro ano do internato, denunciou à Polícia Judiciária alegados erros e casos de negligência no serviço de cirurgia no Hospital de Faro, envolvendo um dos médicos e o diretor do serviço. Segundo ela, ocorreram entre janeiro e março 11 casos de alegada má prática médica.

De acordo com a denúncia, que a médica publicou nas redes sociais, desses onze doentes, três morreram, dois estão internados nos cuidados intermédios e os restantes têm uma lesão corporal associada a erro médico. O Ministério Público já abriu uma averiguação.

Carlos Cortes adianta que à OM foi remetida uma "descrição clínica" de várias situações que "levantam alguma suspeita sobre a forma como as coisas foram feitas". O bastonário afirma que já falou com a médica em causa e percebeu que há "motivos de preocupação".

"Neste momento este é um assunto prioritário na Ordem dos Médicos, que estamos a desenvolver com toda a celeridade que é possível", acrescenta.