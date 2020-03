Grande Lisboa vai ter 20 centros de rastreio e 35 áreas de diagnóstico em centros de saúde

Testes podem ser feitos mediante prescrição do médico de família ou do SNS24 © Bruce Bennett/AFP

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) vai abrir 35 áreas de diagnóstico da Covid-19, dentro de alguns centros de saúde, como forma de complemento à rede hospitalar. Estes centros de saúde irão ter uma área exclusiva para o atendimento aos utentes com sintomas provocados pelo novo coronavírus.

"Até aqui a luta tem sido, basicamente, travada pelos hospitais. Face ao número de casos que irão surgir, os cuidados de saúde primários terão um papel muito mais relevante", afirmou Luís Pisco, presidente da ARSLVT, em declarações à TSF.

"Vão abrir locais específicos, em centros de saúde, para atender doentes suspeitos - iremos separar as pessoas com queixas respiratórias de todas as outras queixas. Irão abrir na região 35 dessas áreas de diagnóstico", precisou Luís Pisco.

O mapa com a rede das Áreas de Diagnóstico Covid-19 será divulgado em breve.

Luís Pisco, presidente da ARSLVT, refere as novas unidades de rastreio de Covid-19 que irão abrir 00:00 00:00

Além destas áreas nos centros de saúde, está também prevista a abertura de um total de 20 centros de análises rápidas para despistar a infeção pelo vírus na Grande Lisboa, que se juntam à unidade da Escola Básica Quinta dos Frades, no Lumiar, e ao Centro de Rastreio Móvel, no Parque das Nações, inaugurados esta segunda-feira.

"Vão abrir, na comunidade, cerca de 20 locais, onde as pessoas poderão fazer os testes. Portanto, a nossa capacidade será substancialmente maior", garante Luís Pisco. "Em toda a região de Lisboa e Vale do Tejo, que representa cerca de um terço da população portuguesa, poderemos chegar, em breve, aos 2.500 testes por dia."

Luís Pisco acredita que haverá um grande aumento da capacidade de resposta 00:00 00:00

Os rastreios, feitos mediante prescrição do médico de família ou do SNS24, são realizados por laboratórios privados em convenção com o Serviço Nacional de Saúde (SNS), pelo que serão gratuitos para os utentes.

"Não há nenhum pagamento para o utente. A rede de laboratórios convencionados que já trabalha com o SNS há muitos anos irá alargar a sua atividade a este teste", esclareceu o presidente da ARSLVT.

