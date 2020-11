Grandes superfícies do setor não alimentar mudam horários nos próximos fins de semana

A APED defende que já vai sendo tempo de permitir a entrada de mais pessoas em cada loja © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Tal como os supermercados, também as grandes superfícies do setor não alimentar mudam horários nos próximos dois fins de semana, revela à TSF Gonçalo Lobo Xavier, o presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED).

"Os associados da APED estão naturalmente muito preocupados com estas decisões que vão impactar certamente o normal funcionamento das empresas. O que estamos a perspetivar, sobretudo entre os nossos associados do retalho especializado - e aqui estamos a falar de mobiliários, brinquedos, desporto e empresas de vários setores de moda - é que estão a ponderar abrir as suas lojas, esperando que exista uma autorização confirmada, pelas 8h de sábado e domingo", explicou à TSF Gonçalo Lobo Xavier.

O presidente da APED insiste que as empresas de grande retalho são as mais prejudicadas por estas novas medidas de restrição e que já vai sendo tempo de permitir a entrada de mais pessoas em cada loja.

"Todas as limitações de horário são, do ponto de vista da APED, lesivas no limite da saúde pública porque vão provocar um limite nas opções dos cidadãos para fazerem as suas compras, para abastecerem as suas casas. O que temos defendido é que as limitações horárias vão concentrar um maior número de pessoas sobretudo porque continuamos com o rácio mais baixo da Europa no que diz respeito ao número de pessoas em loja", acrescentou o presidente da APED.