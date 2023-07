Grávidas encaminhadas para privados, polémica com perdão e amnistia pela JMJ e outros destaques TSF

Manuel Pizarro, ministro da Saúde © Rita Chantre/Global Imagens (arquivo)

A manhã informativa da TSF ficou marcada pelo anúncio do ministro da Saúde, Manuel Pizarro, que avançou esta segunda-feira que já começaram a ser transferidas grávidas de baixo risco do Santa Maria para maternidades privadas.

Sobre a proposta de lei que prevê o perdão de penas e amnistia de crimes e infrações praticadas por jovens entre os 16 e 30 anos até ao dia 19 de junho de 2023, a propósito da vinda do papa a Portugal, as opiniões dividem-se. Vitalino Canas, professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, assinala a possibilidade da medida violar princípios da igualdade e laicidade.

Já Maria de Oliveira Martins, professora auxiliar na Faculdade de Direito da Universidade Católica, onde leciona Direito Constitucional, defende que "não há qualquer problema de inconstitucionalidade" no perdão de penas e amnistia de crimes praticados por jovens.

Os reclusos do estabelecimento prisional de Aveiro manifestaram-se, por sua vez, contra as "condições e características" desta proposta de lei.

O debate estende-se aos partidos políticos, que também não reúnem consenso entre si. O PS e o PSD sublinham a importância de esclarecer dúvidas, o Chega considera que a proposta do Governo é inconstitucional, o PCP, o BE e o Livre não veem qualquer inconstitucionalidade na questão da idade. Já o PAN acusa o Governo de apostar em amnistias em vez de fazer reformas estruturais.

Ainda na ordem do dia, um bombeiro de 24 anos morreu esta madrugada em França, quando combatia um incêndio num parque de estacionamento subterrâneo em Saint-Denis, região metropolitana de Paris, na sequência da sexta noite consecutiva de tumultos desencadeados pela morte de um adolescente alvejado pela polícia.

O amigo de Nahel Merzouk que também estava no carro quando o adolescente foi alvejado pela polícia em Nanterre, decidiu entregar-se à polícia.

As palavras de António Costa sobre as medidas aplicadas pelo BCE para fazer face à inflação têm dado que falar. Lobo Xavier considera "completamente despropositado o primeiro-ministro virar-se contra" o BCE. Já Alexandra Leitão e Pacheco Pereira concordam com a atitude do chefe de Governo.

O tema da saúde continuou na ordem do dia, desta vez com um pequeno projeto solidário, da cirurgiã plástica Ana Silva Guerra, que propõe operações a doentes carenciados, que não encontram resposta no Serviço Nacional de Saúde. Duas pacientes já foram operadas a custo zero.

A reportagem da TSF "Fazem mais de 10 km por dia em nome do ambiente" venceu o 1.º lugar na Categoria Rádio dos prémios Fundação Mestre Casais/CEiiA de Jornalismo para a Sustentabilidade 2023. A reportagem é da jornalista Rute Fonseca, tem sonorização de José António Barbosa e acompanha um dia de trabalho da equipa da Porto Ambiente, uma equipa que todos os dias visita diferentes espaços comerciais da cidade, desde lojas de roupa, a cafés ou restaurantes, para perceber se os resíduos são tratados corretamente.