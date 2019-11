Grávidas vão pode saber que médicos têm competência para fazer ecografias

© Tamas Kaszas/Reuters

As grávidas vão poder saber quais são os médicos que têm competência para fazer ecografias obstétricas. A Ordem dos Médicos vai ter disponível online a listagem dos obstetras que podem fazer ecografias às grávidas que estão numa fase adiantada da gravidez.

O Expresso revela que esta lista vai estar disponível até ao final do ano. Em poucos minutos, basta um click e é possível saber se um obstetra está ou não habilitado para fazer as ecografias.

O Bastonário da Ordem dos Médicos esclarece, em declarações à TSF, que com a criação de um novo colégio em ecografia obstetrícia, a informação vai ser mais clara para que todos possam ficar mais tranquilos.

"O que vai acontecer relativamente à questão da ecografia obstétrica é que, na sequência do pedido que fiz às direções dos colégios de obstetrícia e radiologia, se agreguem estas várias normas numa competência em ecografia obstétrica para que os médicos que têm, de facto, essas competências, se inscrevam neste novo colégio", explicou Miguel Guimarães.

No país há 850 especialistas na rede pública, mas só entre 160 a 180 têm competência para fazer o exame. A Ordem dos Médicos quer tranquilizar as grávidas depois do caso do bebé que nasceu com malformações graves que não foram detetadas nas ecografias.

O médico Artur Carvalho está suspenso preventivamente e, na quinta-feira, o Ministério Público anunciou a abertura de um inquérito à clínica Ecosado onde foram feitas as ecografias. O Bastonário da Ordem dos Médicos já tinha pedido, há dois dias, a abertura de um inquérito.

Agora, Miguel Guimarães espera que o Ministério Público seja célere na investigação à clínica de Setúbal.

"Todos temos de ser céleres depois deste alerta e desta situação. Da minha parte estou a andar o mais depressa que posso. Esta notícia de que o Ministério Público, de facto, vai fazer uma investigação é uma boa notícia", acrescentou o Bastonário da Ordem dos Médicos.