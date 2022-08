Greve cancela dezenas de voos, o grupo do SC Braga na Liga Europa e outros destaques TSF

Greve dos trabalhadores da Portway prolonga-se até domingo nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal © Miguel A. Lopes/Lusa

Não está a ser um dia fácil para os passageiros que, devido à greve dos trabalhadores da Portway, viram os seus voos cancelados esta sexta-feira. Em Lisboa, foram já 63 (32 chegadas e 31 partidas) e no Porto 31 (16 chegadas e 15 partidas). No primeiro de três dias de paralisação, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) denuncia que a empresa está a substituir trabalhadores em greve recorrendo serviços externos.

No futebol, o SC Braga ficou a conhecer os adversários na fase de grupos da Liga Europa. Os bracarenses foram colocados no grupo D e vão defrontar os suecos do Malmö, os alemães do Union Berlim e os belgas do Union Saint-Gilloise.

Esta sexta-feira, a TAP anunciou que foi alvo de um ciberataque na última noite, mas a segurança dos voos está garantida e não foi possível concluir que houve acesso indevido aos dados dos clientes.

A crise energética na Europa continua a marcar a atualidade. No Reino Unido, o regulador de energia Ofgem (Office of Gas and Electricity Markets) aumentou em 80% o preço máximo da energia, em grande parte devido às consequências da guerra na Ucrânia, justificou.

Por cá, cerca de 25% da água que passa nas condutas de abastecimento é desperdiçada. A conta é da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos, que sublinha que há sempre alguma água que se perde até chegar a casa dos consumidores, mas, em Portugal, o que se perde é bastante mais do que aquilo que é considerado razoável. A quantidade que é desperdiçada daria para abastecer um milhão de portugueses.

Devido à grave seca que o país atravessa, todo o concelho de Carrazeda de Ansiães vai passar a beber água do rio Tua a partir da próxima semana. É o primeiro município a necessitar de reforçar o abastecimento geral a partir de fontes externas. A operação de transporte de 900 mil litros por dia em camiões-cisterna vai durar três meses e custar 380 mil euros.

Na Amadora, a delegação da Cruz Vermelha lançou o MentoRoma, um projeto pioneiro cujo objetivo é incentivar o estudo e prevenir o abandono escolar das crianças e jovens da comunidade cigana. A iniciativa tem 10 anos e alimenta-se de sonhos.

A fechar a manhã, um olhar para o primeiro dia do festival Vilar de Mouros. Coube aos algarvios The Black Teddys inaugurar o palco da edição deste ano e, no final, havia uma certeza: "Está bem mais quente aqui que no Algarve."