Greve de maquinistas na Metro Sul do Tejo com efeitos já esta terça-feira

Podem registar-se já esta terça-feira "fortes perturbações" no serviço da Metro Sul do Tejo devido à greve dos maquinistas por melhores condições de trabalho e aumentos salariais.

"Por motivo de greve convocada por uma organização sindical representativa dos trabalhadores de condução, para os dias 15 a 19 de novembro, poderão ocorrer fortes perturbações na circulação, a partir das 17h00 de dia 15 de novembro, e durante todo o dia de 16, 17 e 18 de novembro", pode ler-se no site da Metro Transportes do Sul.

O presidente do Sindicato dos Maquinistas, António Domingues revela à TSF que ainda não foram decretados serviços mínimos - a greve vai ser total entre esta quarta e sexta-feira.

"Dia 16, 17 e 18 e a nossa expectativa é que haja dificuldades ao longo ao longo do dia e que a operação praticamente fique paralisada (...) A partir das 17h00 já terá algum efeito, porque os trabalhadores cujo serviço preveja a retirada depois da meia-noite, já não se apresentam ao serviço", explica.

O sindicato alega que a Metro Sul do Tejo se recusa a negociar um acordo de empresa e que não aumenta os salários.

Já a empresa tem uma versão diferente, acusando o sindicato de continuar irredutível na negociação salarial para o próximo ano. A Metro Sul do Tejo afirma mesmo não recebeu qualquer contacto por parte dos maquinistas para retomar as negociações.

"A empresa nunca entrou em contacto connosco. Nós nunca recusamos qualquer diálogo com a empresa, pelo contrário", garante, por outro lado, António Domingues. "O que acontece é precisamente o inverso, a empresa sempre tem recusado de negociação com o sindicato."

"Estamos num beco sem saída, nada mais nos resta do que entrar no conflito", reforça.

A Metro Transportes do Sul explora o Metro Sul do Tejo, sistema de transportes públicos fornecido através do denominado metro ligeiro de superfície nos concelhos de Almada e Seixal, no distrito de Setúbal.