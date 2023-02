Greve de trabalhadores da CP levou à supressão de 61 comboios até às 08h00

© António Pedro Santos/Lusa

A CP suprimiu, tal como na quarta-feira, 61 comboios dos 252 programados entre as 00h00 e as 08h00 desta quinta-feira, devido às greves na empresa, segundo um balanço enviado pela empresa à Lusa.

Dos 252 comboios programados entre as 00h00 e as 08h00, foram realizados 191 e suprimidos 61 (24,2%).

A CP - Comboios de Portugal indica que estavam programados 72 comboios regionais e inter-regionais, tendo sido suprimidos 29 e realizados 43.

Quanto aos urbanos de Lisboa, estavam previstos 115, foram suprimidos 24 e efetuados 91.

De acordo com a empresa, nos urbanos do Porto, estavam programados para aquele período 53, foram realizados 45 e suprimidos oito.

Todos os comboios de longo curso previstos (12) foram efetuados à semelhança de quarta-feira.

A CP tem no seu 'site', um alerta aos passageiros para perturbações na circulação até dia 21 de fevereiro.

"Por motivo de greves, convocadas pelos Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF) e Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), ocorrerão fortes perturbações na circulação de comboios, a nível nacional, no período entre as 00h00 do dia 8 de fevereiro de 2023 e as 24h00 do dia 21 de fevereiro de 2023".

Na semana passada, António Domingues, do SMAQ, disse à Lusa que na origem da greve está a falta de resposta da empresa às propostas de valorização salarial.

Na quarta-feira, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (Sintap) e o Sindicato Nacional dos Ferroviários do Movimento e Afins (Sinafe) anunciaram uma greve na CP -- Comboios de Portugal para os dias 27 de fevereiro e 1 de março.

"Os sindicatos da UGT, Sinafe e Sintap, avançam para a greve face à interrupção das negociações na CP e na IP", informaram, em comunicado.

Assim, os trabalhadores da CP vão fazer greve à prestação de "todo e qualquer trabalho nos seguintes termos", nos dias 27 de fevereiro e 1 de março, "durante todo o seu período de trabalho".

Na terça-feira, aqueles sindicatos tinham anunciado uma greve na Infraestruturas de Portugal (IP) para os dias 28 de fevereiro e 2 de março.

Em causa está o "impasse" nas negociações salariais com a administração da IP e da CP, afirmam os sindicatos em comunicado.