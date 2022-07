Greve deixa Hospital dos Covões sem consultas externas

"No polo dos Covões, temos uma adesão de 100% e as consultas estão completamente paradas", revela o sindicato © Telmo Pinto/Global Imagens (arquivo)

A adesão à greve nacional dos trabalhadores de saúde no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) encontra-se entre os 90% e os 95%, sendo que no polo do Hospital Geral (Covões) atinge os 100%, disse fonte sindical.

"No polo dos Covões, temos uma adesão de 100% e as consultas estão completamente paradas", salientou Carlos Fontes, delegado do Sindicato dos Trabalhadores e Funções Públicas do Centro.

Segundo o dirigente, os Hospitais da Universidade de Coimbra, principal no polo do CHUC, a adesão à greve situa-se entre os 90 e os 95%, "com os serviços a funcionarem debilmente (...) com os recursos que têm".

Carlos Fontes denunciou ainda situações "caricatas", como a que aconteceu na Maternidade Daniel de Matos, em que os trabalhadores "estão a ser substituídos por empresas externas de segurança privada, o que não pode acontecer".

De acordo com Carlos Fontes, os trabalhadores exigem a abertura dos processos negociais para valorização das carreiras e aumentos salariais e reforço dos efetivos, "porque há trabalhadores a saírem quase todos os dias dos hospitais".

"Os trabalhadores querem melhores condições de trabalho e valorização das carreiras, que não são revistas há uma série de anos, e aumento salarial, já que a maioria, nomeadamente os assistentes operacionais, estão agarrados ao salário mínimo nacional, muitos deles com 20, 25 e mais anos de trabalho", sublinhou.

Se o Governo não resolver "cabalmente a situação", as estruturas sindicais pretendem avançar com outras formas de luta, embora sem adiantar em que moldes.

Este protesto está inserido na campanha "Defender e Reforçar o Serviço Nacional de Saúde Público, Gratuito e Universal", promovida pela CGTP-IN e que decorre ao longo deste ano.