Greve dificulta viagens de comboio, o vídeo de Natal do Parlamento e outros destaques TSF

© José Coelho/Lusa

Por TSF 23 Dezembro, 2022 • 12:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Numa altura em que muitos viajam para passar o Natal com a família, a manhã ficou marcada por constrangimentos na circulação de comboios devido à greve dos trabalhadores da CP - Comboios de Portugal e da Infraestruturas de Portugal. Estão apenas a circular os comboios abrangidos pelos serviços mínimos.

Frei Fernando Ventura, missionário de pé descalço, é um viajante pelo mundo, sempre para estar ao lado dos pobres e dos que sofrem. É o entrevistado desta semana do programa Em Alta Voz.

Dois adolescentes de 14 e 15 anos foram identificados pelos atos de vandalismo do passado fim de semana na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Carnaxide, no concelho de Oeiras.

As famílias beneficiárias de prestações mínimas ou que estão abrangidas pela tarifa social da eletricidade recebem esta sexta-feira o apoio extraordinário de 240 euros caso tenham o IBAN registado na Segurança Social.

O lema do Homem-Aranha serve de inspiração ao novo vídeo de Natal do Parlamento, dirigido aos mais jovens: Os "Amigos da Assembleia" transformam-se em super-heróis para enfrentar as ameaças ao Natal.

A Galp estima pagar 100 milhões de euros ao Estado português devido à taxa sobre lucros excessivos que foi aprovada esta semana no Parlamento.

A Polícia Judiciária está a investigar casos suspeitos de estrangeiros que podem ter viajado para Portugal para beneficiarem da gratuitidade dos serviços de saúde. É o caso de grávidas que vêm dar à luz no país.

Este ano, Oleg Trushko vai celebrar a missa de Natal num dia diferente do habitual. Os ucranianos, que pertencem à igreja greco-católica, fizeram questão de romper com o calendário seguido pelos ortodoxos russos, que celebram o dia de Natal a 7 de janeiro.

A associação "Ukrainian Refugees UAPT" vai remodelar um antigo seminário em Ourém no primeiro centro de tratamento de feridos de guerra em Portugal.

Mais de cinco mil voos foram cancelados e outros 24 mil adiados, na quinta-feira, nos Estados Unidos devido a uma tempestade de inverno severa. O frio intenso, os nevões e os fortes ventos ameaçam os planos de milhões de pessoas que pretendem viajar nesta época de Natal.