Greve do SEF na Páscoa? Turismo pede requisição civil e hoteleiros do Algarve preocupados com paralisação

Se a paralisação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras for para a frente tal como está pensada vai coincidir com o período da Páscoa © Gerardo Santos / Global Imagens

Por Maria Augusta Casaca 04 Abril, 2023 • 08:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Páscoa vai encher os hotéis da região do Algarve que, nalguns casos, já estão perto dos 90%. Grande parte dos turistas que procuram o Algarve nesta época são portugueses e espanhóis. Mas no mês de março, quando começa o Verão IATA, foram reforçadas as rotas e os voos para o aeroporto Gago Coutinho.

Muitos desses voos são provenientes da Grã-Bretanha e, por serem oriundos de fora do espaço Schengen, os turistas são obrigados a passar pelo controlo do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. No entanto, se a paralisação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) for para a frente tal como está pensada, já a partir da próxima quinta-feira e durante seis dias, vai coincidir com o período da Páscoa.

O presidente do Turismo do Algarve afirma mesmo que a greve pode trazer problemas no aeroporto mais a Sul de Portugal.

Ouça a reportagem 00:00 00:00

"Apelamos ao Governo para que considere a hipótese de uma requisição civil para que se garantam os serviços mínimos, e também um reforço da PSP", afirma João Fernandes.

O Presidente da ERTA considera que os trabalhadores do SEF têm toda a legitimidade para fazer greve, mas lembra que "este é um período crítico para uma região que vive do turismo e que tem direito a beneficiar dessa atividade económica sem constrangimentos de maior".

Também o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) lembra que a forma como são recebidos os turistas nos aeroportos reflete a imagem de um País.

"Um cliente não gosta de demorar numa fila para entrar no país o dobro do tempo que demorou no voo", enfatiza. "Isso é estrategicamente o pior que podemos ter para um destino", aponta Helder Martins." Esperamos que haja bom senso entre as entidades que se sentam à mesa para resolver esse problema", salienta.

No entanto, este tempo de férias não vive só dos turistas britânicos. A Páscoa faz-se também, e sobretudo, com turistas nacionais e espanhóis que se deslocam habitualmente para o Algarve, sobretudo quando faz bom tempo Páscoa. E, nesse campo, os hoteleiros estão otimistas. O presidente do Turismo espera ocupações próximas dos 90% e que este seja o prenúncio de um bom ano turístico já que a época da Páscoa é o pontapé de saída para o verão, e serve de barómetro para o que vai ser o ano no setor.

Entre março e outubro, por exemplo, o Algarve vai ter mais ligações para o aeroporto de Faro e seis novas rotas, representando mais 335 mil novos lugares nos aviões. O presidente da AHETA está também a aguardar uma boa ocupação nos hotéis.

"Há sempre as reservas de última hora e elas têm um peso grande, mas já há unidades hoteleiras com ocupações de 90%", conta.