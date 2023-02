Greve na CP suprimiu 66 comboios durante a manhã

© António Pedro Santos/Lusa

A greve dos trabalhadores da CP, que começou esta quarta-feira e se prolonga até ao dia 21 de fevereiro, suprimiu, até às 12 horas, 66 comboios, adiantou fonte oficial da transportadora ferroviária.

Assim, estavam programados, no total, 557 comboios, tendo sido realizados 491 e suprimidos 66.

No que diz respeito às composições de longo curso estavam programados 31 e foram realizados 19 comboios, sendo que, no serviço regional, de um total de 145, circularam 118.

Nos urbanos de Lisboa foram programados e realizados 272, com zero supressões, enquanto no Porto dos 109 comboios programados foram realizados 82.

Numa nota publicada no seu 'site', a CP alertou para perturbações na circulação a partir desta quarta-feira e até ao dia 21 de fevereiro.

"Por motivo de greves, convocadas pelos Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF) e Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), ocorrerão fortes perturbações na circulação de comboios, a nível nacional, no período entre as 00:00 do dia 08 de fevereiro de 2023 e as 24:00 do dia 21 de fevereiro de 2023".

A operadora recordou que "não foram decretados serviços mínimos para este período de greves".

Na segunda-feira, CP informou que o Tribunal Arbitral não decretou serviços mínimos para as greves e que alargou as previsões de "fortes perturbações" na circulação até 21 de fevereiro.

A CP garantiu ainda que "aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional será permitido o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe".

Este reembolso "pode ser solicitado nas bilheteiras e em cp.pt através do preenchimento do formulário 'online', com o envio da digitalização do original do bilhete e indicação de Nome, Morada postal, IBAN e NIF, até dez dias após terminada a greve", sendo que a "revalidação gratuita pode ser feita nas bilheteiras e em myCP na área 'Os seus bilhetes' (para bilhetes adquiridos na bilheteira 'online' e App CP) até aos 30 minutos que antecedem a partida do comboio da estação de origem do cliente".