Greve pode obrigar doentes dos hospitais de Coimbra a fazer dieta

Os doentes dos hospitais de Coimbra podem ser obrigados a fazer dieta este domingo e segunda-feira por causa de uma greve dos trabalhadores dos serviços de alimentação. O sindicato dos trabalhadores da hotelaria convocou uma greve que abrange os Hospitais da Universidade, o Hospital dos Covões, Hospital Pediátrico, Maternidade Bissaia Barreto e Hospital Psiquiátrico Sobral Cid.

Em declarações à TSF, o sindicalista António Baião explica que a paralisação prevê serviços mínimos para os doentes, mas mesmo assim as condições que não serão as habituais.

"Nós apenas conseguimos apresentar os serviços mínimos de alimentação que é um prato. Em muitas situações vai ser em louça descartável. Os pequenos-almoços vão ser uma sandes e uma peça de fruta em sacos. E os refeitórios tanto para médicos como para utentes estarão fechados. Todos os doentes que tiverem dietas específicas vão ter as dietas específicas. Possivelmente, vão fazer um prato de dieta que serve para todos os doentes que estiverem acamados no hospital."

Na origem desta greve estão a falta de pessoal e de condições de quem faz trabalha nos serviços de alimentação: "Depois, temos a falta de pessoal. Há trabalhadores com muitos anos de serviço que estão a ir embora, desesperados, porque não conseguem aguentar este serviço a receber pouco mais do que o salário mínimo nacional."

António Baião avisa que a falta de condições nos serviços de alimentação do hospital abrange todo o país: "A nível nacional, vamos fazer uma concentração junto do Ministério da Saúde no dia 29, sexta-feira, às 11h30 e virão trabalhadores de todo o país dos serviços de alimentação de vários hospitais."