Gripe das aves em Portugal, Itália vai ser o 1.º país da UE a vacinar crianças e outros destaques TSF

A vacina da Pfizer/BioNTech vai ser administrada a crianças com mais de cinco anos em Itália © Luong Thai Linh/EPA

Por TSF 02 Dezembro, 2021 • 21:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária detetou um caso de gripe das aves em Palmela, ainda que lembre que não existe evidência de que a doença possa ser transmitida a humanos pelo consumo de alimentos. Já estão em vigor medidas de controlo.

Em Itália, as crianças entre os cinco e os 12 anos vão começar a ser vacinadas no dia 16 de dezembro com a vacina da Pfizer/BioNTech. A vacinação das crianças foi aprovada pela Agência Farmacêutica Italiana, seguindo a recomendação da Agência Europeia de Medicamentos.

De volta a Portugal, o Governo aprovou a subida do salário mínimo para os 705 euros a partir de janeiro. Além do aumento para os trabalhadores, também foram aprovados os apoios às empresas para a subida dos salários.

A Comissão Europeia diz que "entende" as medidas adotadas por Portugal face à evolução pandémica. Em causa está a imposição de testes nos aeroportos a todos os viajantes, independentemente de serem portadores de certificado digital.

Em Nova Iorque, a tarde foi de sobressalto. Um homem armado no exterior da sede das Nações Unidas obrgou a polícia a encerrar a rua em que se situa o edifício. Após duas horas, o homem foi detido pelas autoridades.

Dos Estados Unidos ao dérbi de Lisboa, na véspera do Benfica-Sporting, Jorge Jesus e Rúben Amorim fizeram a antevisão ao jogo. Face à ausência de Coates, o treinador do Benfica diz que Lucas Veríssimo vai estar mais tempo de fora. Na resporta, o técnico dos "leões" afirma que o central uruguaio "faz mais falta ao Sporting do que o Veríssimo ao Benfica". Rúben Amorim também rejeita que o empate seja um bom resultado: "O objetivo é claramente vencer."

Ainda no dérbi, a Polícia de Segurança Pública (PSP) informou que quem não tiver certificado digital e teste negativo à Covid-19 não pode aproximar-se do Estádio da Luz. A PSP considera a partida como de "alto risco".

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou o fim do regime excecional de flexibilização da execução das penas e das medidas de graça. O regime permitia libertar milhares de reclusos durante a pandemia. Armando Vara foi um dos presos que foi benefíciado.

A PSP e o SEF registaram 152 contraordenações de pessoas que desembarcaram nos aeroportos portugueses dem teste negativo à Covid-19 ou certificado de recuperação. A informação foi avançada pelo Ministério da Administração Interna.