Gripe sobe há duas semanas. Mortalidade acima do esperado na população mais idosa

A taxa de incidência de gripe da última semana voltou a subir e foi a mais alta deste inverno, mas a Direção-Geral da Saúde (DGS) garante que é um movimento normal, tal como o aumento da mortalidade que na população com mais de 85 anos está mesmo em níveis acima do esperado.



O último boletim sobre a gripe do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge continua a referir que a doença está, este ano, em níveis de baixa intensidade, "mas com tendência crescente" há duas semanas depois de ter registado uma descida no início do ano.



Na terceira semana de janeiro, de 13 a 19, a taxa de incidência foi de 56,24 por 100 mil habitantes, ultrapassando aquilo que aconteceu no final do ano. Graça Freitas, a Diretora-Geral da Saúde, explica à TSF que estas subidas das últimas duas semanas são normais tendo em conta o tipo de vírus que está em circulação e que tende a ter uma atividade gripal mais demorada mas sem picos tão intensos como noutros anos.

Sobre o aumento da mortalidade, a Diretora-Geral da Saúde também diz que é normal para a época.

Graça Freitas diz que aquilo que está a acontecer nesta época 2019/2020 está dentro daquilo que se esperava e que a mortalidade está a subir não apenas por causa da gripe mas também por outras doenças e problemas, nomeadamente os motivados pelo frio.