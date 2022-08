Grupos Central e Oriental dos Açores sob aviso até terça-feira devido a chuva e trovoada

© Eduardo Costa/Lusa

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu esta segunda-feira o aviso amarelo para o grupo Central dos Açores até terça-feira e colocou o grupo Oriental sob o mesmo aviso, devido à chuva e trovoada.

O IPMA já tinha emitido aviso amarelo para as ilhas do grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) até às 12h00 locais de hoje (13h00 em Lisboa).

Num novo aviso emitido hoje, o IPMA estende o alerta meteorológico para aquelas cinco ilhas, até às 12:00 de terça-feira, por causa das previsões de precipitação, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

No caso do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) o aviso amarelo estará em vigor entre as 21h00 desta segunda-feira e as 12h00 de terça-feira.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave da escala e significa que existem riscos para determinadas atividades.