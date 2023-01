Guarda e Castelo Branco sob aviso amarelo no domingo e 2.ª feira devido à queda de neve

© Rui Manuel Fonseca/Global Imagens (arquivo)

Os distritos da Guarda e Castelo Branco estarão sob aviso amarelo na madrugada de domingo e na segunda-feira devido à previsão de queda de neve, informou este sábado o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em ambos os distritos, o aviso amarelo vigora entre as 03h00 e as 06h00 de domingo e entre as 03h00 e as 12h00 de segunda-feira, alertando o IPMA para eventuais perturbações causadas pela queda de neve com acumulação e pela possível formação de gelo, como vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores e abastecimentos locais prejudicados.

Na madrugada de domingo, as previsões apontam para "queda de neve acima de 1.000 metros, com acumulação acima de 1.600 metros, que poderá ser de 2 centímetros na zona da Torre".

Já na segunda-feira, entre as 03h00 e as 12h00, a queda de neve poderá ocorrer "acima de 1.200 metros, com acumulação acima de 1.600 metros, que poderá ser de 5 centímetros na zona da Torre".

O aviso amarelo, o terceiro mais grave, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.