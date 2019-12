Guerra entre Governo e Ordem dos Enfermeiros? "Quem está no poder não gosta de pessoas como eu"

Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros © Leonardo Negrão/Global Imagens

Por Carolina Rico 12 Dezembro, 2019 • 10:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ana Rita Cavaco toma posse para o segundo mandato enquanto bastonária da Ordem dos Enfermeiros esta sexta-feira, mas a ministra da Saúde não estará presente.

Marta Temido estará na cimeira da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), pelo que "quem vai representar o ministério será o secretário de Estado da Saúde, António Sales", diz a bastonária em entrevista à TSF.

Após um primeiro mandato marcado por polémicas - "quatro anos que pareceram vinte", nas palavras da própria - Ana Rita Cavaco afirma ter sentido incompatibilidade com o Governo, mas acredita que seria assim com qualquer executivo: "Quem está no poder não gosta de ser confrontado e gosta pouco de pessoas com o meu estilo, porque isso afronta o lugar que as pessoas ocupam."

Também as "verdades" que a Ordem dos Enfermeiros tem vindo a denunciar sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS) incomodaram aqueles que ocupam lugares cimeiros do poder, diz a bastonária. Mas o reforço orçamental agora anunciado é uma forma de o Governo "assumir" que os enfermeiros tinham razão: "Se não houvesse problemas não tinha que haver mais 800 milhões", nota.

Apesar de tudo, Ana Rita Cavaco garante que neste novo mandato não vai "mudar de estilo", até porque não considera ter sido uma oposição ao governo. "A bastonária foi uma força de oposição ao estado das coisas, do sistema em si", defende.

"Temos encontrado situações absolutamente aberrantes, como um enfermeiro para 40 pessoas. Isto é desumano, não é prestar cuidados: é fingir que se brinca à saúde".