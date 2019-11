Guilherme Figueiredo e Menezes Leitão na 2.ª volta para bastonário dos advogados

© Álvaro Isidoro/Global Imagens

Guilherme Figueiredo e Menezes Leitão vão disputar o cargo de bastonário da Ordem dos Advogados (OA) numa segunda volta, depois de as suas listas terem conseguido o maior número de votos na primeira, disseram esta fontes das candidaturas.

A votação decorreu entre quarta-feira e sexta-feira, com o atual bastonário, Guilherme Figueiredo, e Menezes Leitão, presidente do Conselho Superior, a conseguirem o maior número de votos, mas nenhum atingiu os 50% mais um dos votos, o que obriga a uma segunda volta que vai decorrer entre 11 e 13 de dezembro.

A lista Q, de Guilherme Figueiredo, conseguiu venceu a primeira volta com 6.121 votos a nível nacional para bastonário e Conselho Geral da OA, correspondendo a 25,37%, enquanto a lista Z, de Menezes Leitão chegou aos 4.677 votos, o que equivale a 19,38%.

A lista N, de António Jaime Martins, atual presidente do Conselho Regional de Lisboa, recebeu 4.264 votos (17,67%), enquanto a lista D, de Varela de Matos, que já tinha concorrido nas anteriores eleições, atingiu os 2.221 votos (9,2%).

Já a lista L, de Ana Luísa Lourenço, ficou nos 1.735 votos (7,1%), enquanto a lista R, de Isabel da Silva Mendes, chegou aos 1.081 (4,4%). Nestas eleições para bastonário e Conselho Geral votaram 24.126 advogados, registando-se 3.595 votos em branco e 432 invalidaram o voto.

A votação que decorreu ao longo de três dias teve como novidade a introdução do voto eletrónico. Além das eleições para bastonário e Conselho Geral da OA, os advogados escolheram os próximos titulares do Conselho Superior, Conselho Fiscal, Conselho de Deontologia e os conselhos regionais do Porto, Coimbra, Lisboa, Évora, Faro, Açores e Madeira, Direção e Conselho de Fiscalização da Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores (CPAS).

Para o Conselho Superior venceu Paula Lourenço, no Conselho Fiscal Jorge Bacelar de Gouveia e na CPAS Carlos Pinto de Abreu. Nos Conselhos Regionais ganhou em Lisboa João Massano, no Porto Paulo Pimenta, em Coimbra António Sá Gonçalves, em Évora Tiago Falcão e Silva, em Faro Cristina Seruca Salgado, na Madeira Paula Margarido e nos Açores Rosa Ponte.