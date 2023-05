Guimarães, Famalicão e Braga vão avançar com videovigilância

© Henriques da Cunha / Slideshow / Global Imagens

Os municípios de Guimarães, Famalicão e Braga vão avançar com a instalação de sistemas de videovigilância nas ruas, anunciou esta quinta-feira o presidente da Câmara de Guimarães, acrescentando que esse trabalho está a ser realizado com a PSP.

"A videovigilância está a ser trabalhada com o Comando Distrital [de Braga da PSP], nomeadamente com o comandante distrital da PSP. Iniciámos esse trabalho, que é um trabalho em cooperação com os três municípios que fazem parte do Comando Distrital [de Braga], que são Guimarães, Braga e [Vila Nova de] Famalicão", adiantou Domingos Bragança (PS) aos jornalistas, após a reunião do executivo.

O autarca espera que o sistema de videovigilância entre em vigor "o mais breve possível", sem, no entanto avançar uma data, pois isso "dependerá muito de alguns pareceres e enquadramentos que não são controlados pelo tempo".

Quanto aos locais onde serão instaladas as câmaras de vigilância, Domingos Bragança diz que ainda não se chegou a essa fase.

"A definição dos sítios de melindre é um trabalho que só será feito quando a PSP tiver todo o regulamento e enquadramento, e o acordo que será estabelecido entre as [tês] câmaras municipais. E para já não temos", respondeu o presidente do município vimaranense.

Domingos Bragança assumiu ser a favor da instalação do sistema de videovigilância "para dissuasão das incivilidades", alertando, contudo, para o equilíbrio que defende ter de existir.

"É esse o equilíbrio que temos de atender: entre os que defendem total liberdade de cada cidadão no espaço público, e aqueles que entendem que a segurança faz parte dessa liberdade e sem segurança não há liberdade. É preciso segurança no espaço público. E tem de se colocar limites às incivilidades e até aos crimes no espaço público", salientou o autarca.

Quanto ao projeto em si, o presidente da autarquia de Guimarães explica que o Comando Distrital de Braga da PSP propôs ao município que "suporte a aquisição das plataformas digitais e das câmaras de vídeo".

"Depois teremos em conta a cooperação e o modo de suportar financeiramente, aí também já com o Comando da PSP, o suporte central dos dados, que, obviamente, ficarão sediados no Comando Distrital da PSP. Tendo em conta também o Comando da Polícia de Segurança Pública de cada cidade, nomeadamente de Guimarães, com os senhores comandante locais, e o trabalho que o município poderá dar de suporte. E é esse trabalho que estamos a fazer", referiu Domingos Bragança.