Guterres diz que Conselho de Segurança da ONU "falhou", ISP desce na segunda-feira e outros destaques TSF

© Sergey Dolzhenko/EPA

Por TSF 28 Abril, 2022 • 20:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O secretário-geral da ONU, António Guterres, admitiu esta quinta-feira, depois de uma reunião com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Kiev, que o Conselho de Segurança das Nações Unidas "falhou em fazer tudo o que estava ao seu alcance para prevenir e acabar com esta guerra". A tarde ficou ainda marcada por pelo menos duas explosões na capital ucraniana durante a visita de Guterres e que deixaram o líder da ONU chocado.

Horas antes, o Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, assegurara que os Estados Unidos vão continuar a ajudar militarmente a Ucrânia "enquanto a invasão continuar".

Portugal recebeu esta quinta-feira quase 64 dos 3,5 mil milhões de euros que a Comissão Europeia entregou aos Estados-membros para ajudar no acolhimento de refugiados da Ucrânia.

No arranque do debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2022, o primeiro-ministro António Costa anunciou que o ISP desce já a partir de segunda-feira, algo que deve refletir-se em descidas de cerca de 20 cêntimos por litro nos combustíveis. No Parlamento, Costa avançou ainda com a possibilidade de haver uma diminuição do preço da eletricidade lá para o verão, em julho.

Pode consultar todo o debate desta tarde aqui:

O Hospital de São João confirma que tem, na sua ala pediátrica, uma criança de três anos suspeita de configurar um caso de hepatite aguda infantil.

A Frontex, agência europeia de guardas costeiras e fronteiriças, está a ser investigada por ter deixado quase mil migrantes à deriva. Os números são revelados por jornalistas de Le Monde, Der Spiegel, SRF e Republik.

Os comboios da CP devem parar a 16 de maio. Os trabalhadores da empresa vão fazer greve para reivindicar aumentos salariais de 90 euros para todos.

Há um reforço de peso na candidatura de Jorge Moreira da Silva à presidência do PSD: Francisco Pinto Balsemão, militante número um do PSD, foi esta quinta-feira apresentado como o mandatário da candidatura.