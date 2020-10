Há dez anos que rendas não desciam tanto em Lisboa. Porto teve 1.ª queda em cinco anos

© Leonel de Castro/Global Imagens

Há uma década que as rendas das casas em Lisboa não desciam tanto como entre julho e setembro deste ano.

Os números são da consultora Confidencial Imobiliário, que acompanha este mercado desde 2010 e que nunca viu uma queda tão acentuada: menos 11,1% na comparação com os mesmos três meses de 2019 no Índice de Rendas Residenciais.

Em termos trimestrais as rendas em Lisboa voltaram também a recuar no terceiro trimestre, descendo 3,9%, ou seja, a terceira descida, consecutiva, em cadeia.

No Porto os valores das rendas da habitação também estão em queda mas ainda assim continuam mais elevados do que acontecia em igual período do ano passado: +1,7%, bem menos que os +6,5% que se registavam no segundo trimestre de 2020.

Na comparação trimestral, o mercado do Porto regista a primeira descida em cinco anos, com uma redução de 2,2% nas rendas no terceiro trimestre.

Olhando para aquilo que se passa no global do país, a Confidencial Imobiliário diz que os preços, em média, também estão a aumentar bem menos do que antes da pandemia: +2,2% no terceiro trimestre de 2020 (na comparação homóloga com 2019), depois de +2,4% no segundo e +8,2% no primeiro.

Aliás, na comparação trimestral existiu mesmo uma contração, a nível nacional, mesmo que ligeira: menos 0,1%.