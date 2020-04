Há 1332 profissionais de saúde infetados com Covid-19 em Portugal

Hospital Pedro Hispano, Matosinhos © Rui Oliveira/Global Imagens

Há 1332 profissionais de saúde com casos confirmados de Covid-19, quer no Serviço Nacional de Saúde, quer no setor privado.

Na conferência de imprensa de balanço da pandemia do novo coronavírus em Portugal, a ministra da Saúde, Marta Temido, fez um balanço aos contágios no setor da saúde.

Dos 1332 profissionais contagiados, 231 são médicos, 339 são enfermeiros. Os restantes são outros profissionais e auxiliares que trabalham em meio hospitalar, explicou a ministra.

O Ministério da Saúde está a trabalhar a informação em detalhe para perceber quais as fragilidades da segurança no trabalho, tentando identificar "eventuais fragilidades do sistema", garantiu Marta Temido.

Estão confirmadas 295 mortes devido à Covid-19 em Portugal e 11.278 casos de contágio, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado este domingo.

Até ao momento 75 pessoas conseguiram recuperar, número que não se alterou desde o último balanço.

Há 23.209 casos em vigilância pelas autoridades de saúde e 4962 pessoas aguardam resultado laboratorial para saber se estão, ou não, infetadas. Foram também registados até agora 70.130 casos em que o resultado dos testes foi negativo.

A DGS indica ainda que 1084 doentes estão internados em hospitais, 267 dos quais em unidades de cuidados intensivos, segundo informações reportadas pelos Hospitais, Administrações Regionais de Saúde e Regiões Autónomas. A grande maioria dos doentes contagiados está a recuperar em casa.

