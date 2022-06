Há 138 casos de varíola dos macacos em Portugal, arranca celebração do Jubileu de Platina de Isabel II e outros destaques TSF

Celebração do Jubilieu de Platina © Daniel LEAL/AFP

A Direção-Geral da Saúde confirmou mais 19 casos de monkeypox em Portugal. O número total sobe, assim, para 138 doentes. A maioria das infeções centra-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, mas também há registo de contágios nas regiões Norte e Algarve.

A manhã desta quinta-feira fica também marcada pelo início das celebrações do Jubileu de Platina, em Londres. Com 96 anos de idade, Isabel II é rainha há já 70 anos, tendo assumido o seu primeiro compromisso público, ainda como princesa, no dia em que assinalou os seus 16 anos, em 1942. Conheça os números e as curiosidades deste longo reinado aqui:

Estas celebrações estendem-se até domingo, mas a Polícia Metropolitana já deteve pelo menos três pessoas que saltaram as barreiras de proteção e tentaram interromper o desfile militar Trooping the Colour, durante as celebrações do Jubileu de Platina junto ao palácio de Buckingham, em Londres.

Os preços dos alimentos e serviços continuam a disparar. O Índice de Preços no Consumidor (IPC) na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) aumentou para 9,2% no passado mês de abril, quando em março era de 8,8%. Com exceção para o setor dos alimentos e energia, a inflação anual subiu para 6,3% em abril, face aos 5,9% registados em março deste ano.

Em antecipação da Conferência de Aniversário do Jornal de Notícias "Mar, porta para o futuro", Marcelo Rebelo Sousa disse à TSF que "os oceanos são um grande desafio para Portugal e um grande desafio para todo o mundo".

Já o secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, afirmou que Portugal tem sabido potenciar uma economia do mar sustentável, baseada no conhecimento. Também em antecipação da Conferência de Aniversário do Jornal de Notícias "Mar, porta para o futuro", o secretário de Estado defendeu que os oceanos vão ser "o território do futuro".

Os líderes mundiais reúnem-se esta quinta e sexta-feira em Estocolmo, na Suécia, por ocasião do 50.º aniversário da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano. Foi em 1972 que se realizou o primeiro grande encontro internacional para discutir os problemas ambientais. Desde aí, pouco foi feito, lamentou, em declarações à TSF, o presidente da Associação Ambientalista Zero, Francisco Ferreira.

Por fim, o Bloco de Esquerda quer impedir que as casas para habitação passem a alojamentos locais nos grandes centros urbanos. Considerando que há um problema grave de habitação, que muito se deve à desregulamentação do alojamento local, o Bloco de Esquerda apelidou este projeto de "projeto de emergência". À TSF, a deputada Mariana Mortágua referiu que, em Lisboa, há freguesias onde são mais as casas usadas para turismo do que para a população morar.