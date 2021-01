Há 14 distritos sob aviso amarelo devido à chuva, vento e agitação marítima

Porto © Amin Chaar/Global Imagens

Catorze distritos de Portugal continental estão esta quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e vento fortes e agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra e Leiria estão sob aviso amarelo até às 15h00 desta quarta-feira por causa da previsão de chuva por vezes forte e acompanhada de trovoadas.

O IPMA colocou também os distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Porto, Viseu, Castelo Branco e Faro sob aviso amarelo até sexta-feira devido à previsão de vento forte do quadrante sul com rajadas até 85 quilómetros por hora no litoral e até 100 quilómetros por hora nas terras altas.

Toda a costa portuguesa (Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro) está também sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, com ondas com 4 a 4,5 metros até às 03h00 de sábado.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA informou na terça-feira que Portugal continental iria ser afetado a partir da tarde de terça-feira e até esta quarta-feira por vento e precipitação fortes e agitação marítima associadas à passagem da depressão Gaetan.

Face ao quadro meteorológico, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou para a possibilidade da ocorrência de cheias em meio urbano e nas áreas de maior vulnerabilidade, assim como a acumulação de gelo, neve e formação de lençóis de água na estrada, recomendando comportamentos adequados, sobretudo nas zonas de maior risco.