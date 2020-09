Há 206 surtos ativos de Covid-19 em Portugal

© António Pedro Santos/Lusa

Portugal regista 206 surtos ativos de Covid-19, a maioria no Norte do país (111), de acordo dados divulgados esta sexta-feira pela ministra da Saúde, Marta Temido.

Segundo a ministra, há ainda 60 surtos ativos na região de Lisboa e Vale do Tejo, 13 no centro do país, 10 no Alentejo e 12 no Algarve.

A taxa de letalidade, indicou Marta Temido, é agora de 3%, sendo de 14,6% nas pessoas com mais de 70 anos.

A taxa de incidência nos últimos sete dias é de 32,6 novos casos por cem mil habitantes e nos últimos 14 dias é de 55,8 novos casos por cem mil habitantes.

O Risco de Transmissão (RT) foi calculado em 1,14 no período de 02 a 06 de setembro, cerca de 457 novos casos por dia, disse Marta Temido.

"A situação epidemiológica do país exige um redobrar do esforço de todos", afirmou a ministra, sublinhando as medidas de contenção determinadas pelo governo na reunião do conselho de ministros de quinta-feira.

"Para a semana, para muitos, recomeça um novo ano escolar", recordou a ministra, frisando que é preciso ter presente que este recomeço vai ocorrer "num contexto pandémico" e que até existir uma vacina ou tratamento eficaz há um risco real de contágio que não pode ser subestimado.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 910.300 mortes e mais de 28,2 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.855 pessoas, entre 62.813 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

