Há 23 concelhos em alerta, Cabeceiras de Basto recua no desconfinamento. Veja a lista

Cabeceiras de Basto recuou no plano de desconfinamento, enquanto os municípios de Carregal do Sal, Odemira, Paredes e Resende continuam sem avançar para a fase seguinte. Já Miranda do Douro, Aljezur, Portimão e Valongo começam a desconfinar ao ritmo do resto do país. Perante este cenário, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, diz que a estratégia local resultou.

A ministra de Estado e da Presidência lembra que, em dois meses, a incidência a 14 dias reduziu de 118,49 para 59 casos por cem mil habitantes. O Rt "já esteve acima de 1 e agora está em 0,95", referiu.

Todos os concelhos estão, agora, com as regras de desconfinamento de 1 de maio, exceto os quatro que não avançam.

Mariana Vieira da Silva destacou o "esforço de todos e a evolução destes concelhos que mostra que a estratégia do Governo de agir localmente resulta".

Consulte aqui a lista:

