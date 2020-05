Há 30.788 casos de infeção em Portugal. Morreram 14 pessoas em 24 horas

Movimento de utentes numa estação do Metropolitano de Lisboa, durante a pandemia de Covid-19 © Manuel de Almeida/Lusa

Portugal regista 1330 mortes relacionadas com a Covid-19, mais 14 do que no domingo (1316), e 30.788 infetados, mais 165 do que no domingo (30.623), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde. Apenas as regiões do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo apresentaram novos contágios nas últimas 24 horas, 87% dos quais na zona da capital.



A região Norte é a que regista o maior número de mortos (744), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (322), do Centro (233 ), do Algarve (15 ), dos Açores (15 ) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de domingo, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.



Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde, 681 vítimas mortais são mulheres e 649 são homens.



Das mortes registadas, 897 tinham mais de 80 anos, 258 tinham entre os 70 e os 79 anos, 118 tinham entre os 60 e 69 anos, 41 entre 50 e 59, 15 entre os 40 e os 49, e um dos doentes tinha entre 20 e 29 anos.



A caracterização clínica dos casos confirmados indica que 531 doentes estão internados em hospitais, e há 72 pessoas nos Cuidados Intensivos.



A recuperar em casa estão 30.105 pessoas. A DGS regista também 26.449 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Notícia atualizada às 13h50