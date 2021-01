Há 47 reclusos da cadeia de Izeda infetados com o novo coronavírus

© Leonardo Negrão / Global Imagens (arquivo)

Por Fernando Pires 11 Janeiro, 2021 • 19:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há um surto de Covid-19 no estabelecimento prisional de Izeda, no concelho de Bragança, com 47 reclusos infetados e ainda um funcionário. É o que revela um comunicado emitido pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

O primeiro caso já foi detetado a 28 de dezembro e toda a ala onde estava o recluso positivo "ficou em isolamento". Numa outra ala da prisão foi identificado, a 4 de janeiro, outro caso positivo, tendo sido realizados testes a todos os reclusos e trabalhadores da prisão de Izeda, no final da semana passada, cujos resultados "foram conhecidos durante o fim de semana, revelando que há 48 infetados".

Os 11 primeiros reclusos que acusaram positivo "estão internados no espaço especificamente criado para acolher casos Covid-19 dos serviços clínicos do Estabelecimento Prisional do Porto".

Os restantes 36 reclusos "estão internados em espaço celular do Estabelecimento Prisional de Izeda, devidamente separados e isolados da restante população prisional e sob acompanhamento permanente de profissionais de saúde" lê-se na nota, acrescentando que todos os casos positivos estão assintomáticos.

O mais recente boletim das autoridades de saúde do distrito de Bragança dá conta que o concelho brigantino é o mais afetado com 352 casos ainda ativos. Nos 12 concelhos do distrito há agora 1151 casos.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19