Há 477 surtos em escolas, mas férias de Natal não deverão ser antecipadas

António Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde

Há 477 surtos ativos em escolas portuguesas, dispersos pelas diferentes regiões do país, revelou António Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, na conferência de imprensa desta sexta-feira. O Norte tem 58 surtos, o Centro 72, Lisboa e Vale do Tejo 291, o Alentejo 29 e o Algarve 27, mas o Governo não prevê uma antecipação das férias de Natal.

"Como tem sido dito, não nos parece que as escolas sejam foco de grande intensidade destes surtos, até porque as autoridades de saúde fazem muito bem o seu trabalho de segregação daquilo que são os casos positivos entre os contactos de alto risco e os contactos de baixo risco, sendo que obviamente uma turma, uma zona da escola ou até a escola só fechará se a autoridade de saúde o entender de acordo com esta estratificação do risco. Portanto parece-me que a questão das escolas está a correr bem", explicou António Lacerda Sales.

Sobre a razão de Portugal não começar a usar testes rápidos de antigénio, o membro do Governo respondeu que "é preciso dar tempo à ciência".

Já Fernando Almeida, médico de saúde pública e presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), clarificou que o objetivo destes testes rápidos não é substituir o teste PCR.

"Estes testes são uma ferramenta espantosa e fundamental, sobretudo para podermos ter uma maior capacidade não só de testagem com critério mas também para podermos atuar com muito mais rapidez, interrompendo cada vez mais rapidamente aquilo a que chamamos a cadeia de transmissão do vírus. Não podemos prescindir do teste de PCR, de forma alguma", acrescentou Fernando Almeida.