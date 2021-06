Há 59 balcões do SNS24 em todo o país. "Até ao final do ano, queremos ter cem"

Diogo Serras Lopes © Rodrigo Antunes/Lusa

Seis meses depois de ter sido criado, o SNS24 Balcão, que permite aos utentes ter teleconsultas nas juntas de freguesia, conta 59 postos em todo o país. Até ao final do ano, o objetivo é que sejam cem.

Diogo Serras Lopes, secretário de Estado da Saúde, elenca que neste momento são 59 balcões, 46 dos quais na região Norte, dez na ARS Centro e três em Lisboa e Vale do Tejo, mas a ideia é "espalhar esta solução por todo o país".

"Vamos abrir nas cinco ARS em breve. Até ao final do ano, queremos ter cem balcões ativos e continuar nesta lógica."

O secretário de Estado da Saúde sublinha que os balcões SNS24 seguem uma lógica de proximidade, mas o sistema ainda é recente e tem margem para crescer. "Neste momento, o número de teleconsultas realizadas nos balcões é de 68, mas temos de ter em conta que, durante muito tempo, só existiram oito balcões", assinala, lembrando que a iniciativa ainda está no início e é "extraordinariamente recente, num período conturbado".

Ouça o balanço de Diogo Serras Lopes. 00:00 00:00

Ao todo, já foram realizados mais de 700 acessos ao SNS24 Balcão, para marcação de consultas e de exames.

Diogo Serra Lopes afirma que as teleconsultas nas juntas de freguesia permitem a chegar a mais pessoas. Trata-se, segundo o governante, de um "serviço que não substitui os centros de saúde, mas permite dar conforto e acesso, em particular a zonas do país que estão menos bem servidas de centros de saúde, porque têm pouca população".

O SNS 24 Balcão arrancou em dezembro. Nos balcões os utentes podem, por exemplo, realizar teleconsultas, consultar exames, renovar a medicação crónica, avaliar e registar sintomas provocados pela Covid-19.