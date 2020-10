Há ainda quase 3 mil vagas na terceira fase do concurso ao ensino superior

Candidatura online ao ensino superior © Rodrigo Cabrita

Há ainda perto de três mil vagas para os estudantes que queiram candidatar-se à terceira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, neste ano letivo. As candidaturas decorrem entre esta quinta-feira, 22 de outubro, e segunda-feira, 26 de outubro.

Em comunicado, o gabinete do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior adianta que "um total de 2.939 vagas serão disponibilizadas" e que está previsto que os resultados das colocações nesta terceira fase sejam divulgados na próxima quinta-feira, 30 de outubro.

As instituições que contam com mais vagas disponíveis, ao nível do ensino universitário, são a Universidade do Algarve (121), a Universidade da Beira Interior (96) e a Universidade do Porto. Já ao nível do ensino politécnico, o maior número de lugares disponíveis é no Instituto Politécnico de Coimbra (303), no Instituto Politécnico de Bragança (259) e no Instituto Politécnico de Vise (256).

O Executivo estima que o número total de novos ingressos no ensino superior, público e privado, atinja, este ano, os 95 mil. A confirmar-se, serão mais 11 mil alunos do que no último ano, quando cerca de 84 mil novas pessoas ingressaram no ensino superior.