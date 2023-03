"Há aspetos a melhorar." Metro do Porto rejeita divergências com Rui Moreira

O presidente da Metro do Porto, Tiago Braga © Artur Machado / Global Imagens

O presidente da Metro do Porto, Tiago Braga, garante que não existe qualquer divergência de fundo com o presidente da câmara da cidade depois de Rui Moreira ter criticado o facto de existirem várias obras ao mesmo tempo na cidade por causa da Metro do Porto. O autarca chegou mesmo a exigir à empresa que só avançasse com novas empreitadas quando terminassem as que estavam em curso porque a cidade estava a ser prejudicada.

Ainda assim, Tiago Braga considera que as críticas de Rui Moreira foram construtivas e são naturais em obras de grande dimensão.

"É evidente que uma obra desta dimensão causa impactos e é evidente que há aspetos que podemos melhorar todos os dias. A preocupação do presidente da câmara também era nossa. Não se trata de um atraso, está dentro daquilo que são as boas práticas. Tenho a forte convicção de que vamos cumprir com os nossos objetivos", explicou à TSF Tiago Braga.

O responsável pela Metro do Porto assumiu ainda uma pegada de ineficiência no metro da cidade que terá de ser resolvida.

"No último estudo de mobilidade feito pela Área Metropolitana do Porto concluiu-se que, em média, o cidadão espera 70 minutos por dia nas suas mobilidades. Isto é muito tempo e temos, de facto, de conseguir baixar esta pegada de ineficiência que ainda persiste. A rede do ecossistema de transporte tem de responder a estes desafios", acrescentou o presidente da Metro do Porto.