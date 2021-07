Há cada vez mais concelhos à beira de recuar no desconfinamento. A Norte o crescimento de casos é "avassalador"

© Igor Martins / Global Imagens

É quase certo que mais concelhos vão ser declarados esta quinta-feira em situação de alerta amarelo ou de risco elevado e muito elevado por causa do agravamento da Covid-19, recuando, assim, no processo de desconfinamento.

A convicção é de Carlos Antunes, perito da equipa da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa que tem acompanhado a evolução da pandemia e que recebe os dados atualizados, por concelho, da Direção-Geral da Saúde (DGS), que acredita ser algo inevitável tendo em conta que há uma semana, na última atualização feita depois do Conselho de Ministros, o país tinha um incidência de 172,8 novos casos por 100 mil habitantes e agora já chegou a 247,3.

Além do indicador anterior, disponibilizado nos relatórios diários da DGS, Carlos Antunes explica que a análise que têm feito na Faculdade de Ciências confirma aumentos evidentes em inúmeros concelhos do país.

A matemática

Na última semana foram 66 os concelhos identificados pelo Governo em situação de alerta ou risco elevado e muito elevado de contágio, mas desta vez o perito está convencido que serão mais de 80, ou seja, estando acima do limite de 120 novos casos por 100 mil habitantes.

É uma questão de matemática: "Todas as regiões estão a subir a sua incidência e algumas a um ritmo muito elevado, nomeadamente no Algarve e na região Norte. E isto, sendo uma média, quer dizer que quase todos os municípios irão subir, também, as suas taxas locais de incidência".

Ouça as explicações de Carlos Antunes, ouvido pelo jornalista Nuno Guedes 00:00 00:00

A cidade de Lisboa já está, segundo Carlos Antunes, com uma incidência de 702, com tendência evidente de subida nos concelhos vizinhos de Cascais, Oeiras, Amadora, Almada, Loures, Odivelas e Sintra.

A Sul destaque para Loulé e Albufeira que já vai com uma incidência de 942 casos e efeitos evidentes de contágio aos municípios vizinhos, sem "sinais de abrandamento".

Crescimento avassalador a Norte

No entanto, Carlos Antunes destaca que, apesar da pandemia continuar a crescer nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve, é a Norte que o aumento tem sido ainda mais expressivo.

"Toda a região Norte tem tido um aumento avassalador. O Norte tinha há pouco mais de 8 dias cerca de 160 casos diários e esse número passou rapidamente para 550. Nenhuma outra região observou um aumento tão rápido e repentino da incidência, pelo que é normal que todos os concelhos essencialmente em torno da cidade do Porto, mas em geral em toda a região Norte, assistam a uma progressão de forma muito rápida", prevê o perito da Faculdade de Ciências.

Aliás, nada indica que os aumentos de casos que se têm verificado um pouco por todo o país tenham tendência para parar em breve.

"Do ponto de vista matemático não há nenhum fator que esteja a contribuir para inverter a situação de crescimento. Pode atenuar a velocidade de crescimento, algo que está a acontecer, por exemplo, em Lisboa e Vale do Tejo, mas enquanto o Rt (índice de transmissibilidade) estiver em subida não há sequer sinal de quando possa ocorrer o pico desta vaga epidémica", conclui Carlos Antunes.

