Há dez infetados na Casa do Artista

Dez pessoas estão infetadas com Covid-19 na Casa do Artista, em Lisboa, disse esta quarta-feira à agência Lusa o presidente da junta de freguesia de Carnide, Fábio Sousa.

A situação está controlada e é do conhecimento da delegada de saúde, que a está a acompanhar, acrescentou Fábio Sousa.

Fonte da Casa do Artista corroborou a informação do autarca à Lusa, acrescentando desconhecer se, devido ao número de infetados, se pode falar de "um surto", na instituição.

"Em janeiro fomos confrontados com alguns testes positivos à covid-19, uma situação que não escondemos. Tanto assim que referimos logo a situação num comentário que colocámos a nossa página na rede social Facebook", frisou esta fonte.

Entre segunda-feira e hoje, morreram duas residentes na Casa do Artista: na segunda-feira, morreu a atriz Cecília Guimarães, de 93 anos, e, hoje, a atriz Adelaide João, de 99 anos.

Adelaide João morreu de covid-19, mas Cecília Guimarães morreu vítima de pneumonia, acrescentou a fonte da Casa do Artista.

António Cordeiro, ator que sofreia de paralisia supranuclear progressiva que morreu no sábado, também tinha sido referido como infetado pelo novo coronavírus.

A fonte da Casa do Artista desmentiu à Lusa que o ator alguma vez tivesse estado infetado com covid-19, sublinhando que as causas da morte se deveram a complicações relacionadas com a doença de que padecia.

"Conseguimos resistir durante muito tempo, já que a pandemia se arrasta desde março, e os residentes na Casa são, sobretudo, pessoas de muita idade", acrescentou.

"A situação está controlada e os residentes estão calmos e tranquilos", concluiu.