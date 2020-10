"Há dias em que vejo estrelas": distribuir correio com muitos quilos às costas

© Leonel de Castro/Global Imagens

Emiliano Guerreiro é carteiro há 25 anos. Toda a gente o conhece na freguesia rural de S. Bárbara de Nexe." O meu pai também era carteiro e grande da sua vida fez o giro aqui nesta freguesia". Quis o destino que Emiliano também aqui viesse parar.

Diariamente faz cerca de 50 quilómetros de mota. Mas antes de seguir viagem há muito por fazer. O dia começa bem cedo, às 6h10 da manhã. É preciso descarregar os contentores com o correio, separá-lo. Só por volta das 9 horas e pouco enche os sacos que vai levar em cima do veículo.

Quem faz o giro a pé leva muitos quilos às costas e há alguns sacos que previamente são levados para vários locais pelo caminho, como cafés ou supermercados, para "reabastecimento".

Os carteiros que fazem a distribuição de mota tem sempre pela frente os perigos da estrada e " as costas sofrem muito". "São buracos... as porradas vêm todas para a coluna. Há dias em que vejo estrelas", conta Emiliano.

Numa zona rural onde muitas pessoas têm cães a guardar as casas, esse acaba por ser um dos maiores problemas. " Já fui mordido três vezes. Numa delas comecei a sentir arrepios e passado 5 a 10 minutos começam as dores a sério".

Nos dias de hoje Emiliano já não contacta com tanta gente como no passado, já não se desloca a várias casas isoladas porque muitas caixas de correio de quem mora no cimo dos serros estão a beira da estrada. É o caso de Esmeralda que desta vez encontrou o carteiro quando ele passou pelo café da zona. Faz elogios ao carteiro que conhece há tanto tempo. "Quando ele está de férias às vezes há enganos. Mas com ele não, é uma pessoa impecável", afirma.

Correio entregue, Emiliano segue viagem. Nesta manhã ainda tem muitos quilómetros por percorrer.