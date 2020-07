Há dois meses que a Grande Lisboa não registava tão poucos casos de Covid-19 numa semana

© Gerardo Santos / Global Imagens

Há dois meses que Lisboa e Vale do Tejo não registava tão poucos novos casos de Covid-19 numa semana.

Num dia em que Governo e autarcas reúnem, na tarde desta segunda-feira, para decidir a seguir o que fazer às 19 freguesias ainda em estado de calamidade (nos concelhos de Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas e Sintra), a conta é feita com base nos relatórios da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A maioria dos novos doentes continua a surgir em Lisboa e Vale do Tejo, mas os números estão claramente a descer nesta região.

Desde terça-feira da semana passada até hoje, segunda-feira, a região da capital registou 1.180 novos contágios.

Ou seja, menos cerca de trezentos que há uma semana ou menos perto de novecentos que há um mês.

Há dois meses, desde o final de maio, que Lisboa e Vale do Tejo não contava números tão baixos.

No aumento de casos com Covid-19 na última semana, destaque, no topo, para Sintra (+216), Lisboa (+168), Amadora (+95), e Loures e Odivelas (ambos com +87).

