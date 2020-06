Há "indícios fortes de falha humana" em morte por enfarte no Hospital de Leiria

Hospital de Leiria © Manuel Correia

A Ordem dos Médicos decidiu abrir uma investigação aos acontecimentos no Hospital de Leiria, onde um homem, de 42 anos, morreu com um enfarte depois de estar seis horas à espera na urgência.

O presidente da secção do Centro da Ordem dos Médicos explica à TSF que foram recolhidas informações, junto da direção clínica, na manhã desta segunda-feira, e há indícios fortes de falha humana.

"A informação que nos foi dada é que o doente esperou seis horas, quando, numa situação destas, devia ter sido imediatamente atendido e tratado. Há uma comissão de inquérito dentro do hospital e a Ordem vai também iniciar um processo de inquérito para apurarmos todos os contornos, pois há indícios fortes de falha humana dos profissionais de saúde", detalha Carlos Cortes.

Algo falhou

"Ninguém pode estar seis hora à espera com uma suspeita de enfarte agudo do miocárdio", refere o representante da Ordem dos Médicos, que detalha que o doente chegou ao hospital com uma dor torácica, um sintoma típico de enfarte.

"As situações urgentes e emergentes têm de ter prioridade dentro de um serviço de urgência, pelo que aqui alguma coisa falhou", acrescenta Carlos Cortes, que, depois do que apurou junto do hospital, pela "gravidade da situação e pelo que pode indiciar", já enviou o caso ao conselho disciplinar da Ordem.

O objetivo é que seja "feita uma inquirição rápida para apurar responsabilidades" e qual a atuação a ter para com "os médicos que intervieram no caso".

Hospital também abre inquérito

Fonte oficial do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria adianta à TSF que já tomara "conhecimento da situação" e que foi, igualmente, aberto "um processo de inquérito para apuramento dos factos".

O hospital promete "agir em conformidade com as conclusões" do inquérito.

O Conselho de Administração lamenta igualmente o caso, enviando "as suas mais sinceras condolências à família".