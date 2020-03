Há já 119 mortes por Covid-19 em Portugal. Número de infetados sobe para 5962

Norte continua a ser a região que regista mais casos © Rodrigo Antunes/Lusa

Foram confirmadas, até ao momento, 119 mortes por Covid-19 e, nas últimas 24 horas, foram detetados 792 novos casos de contágio, elevando para 5962 o número de pessoas infetadas pela doença, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Até agora, 43 pessoas conseguiram recuperar, não existindo alterações nos últimos três dias.

Há ainda 17785 casos em avaliação pelas autoridades de saúde e 5508 pessoas aguardam resultado laboratorial para saber se estão, ou não, infetadas.

A DGS indica ainda que 486 doentes estão internados em hospitais, 138 dos quais em unidades de cuidados intensivos (quase mais 50 doentes, em relação ao último balanço), segundo informações reportadas pelos Hospitais, Administrações Regionais de Saúde e Regiões Autónomas. A grande maioria dos doentes contagiados está a recuperar em casa.

No que toca aos óbitos, 61 foram registados no Norte, 28 no Centro, 28 na região de Lisboa, e dois no Algarve. O Alentejo e as regiões autónomas continuam a não registar mortes.

A maioria das pessoas que morreram depois de terem contraído Covid-19 tinham mais de 80 anos (38 homens e 32 mulheres). Na faixa etária dos 70 aos 79 anos as vítimas mortais são 20 homens e sete mulheres. Entre os 60 e 69 anos registam-se os óbitos de 14 homens e uma mulher e dos 50 aos 59 anos morreram quatro homens e uma mulher. Duas mulheres com menos de 50 anos também perderam a vida devido à Covid-19.

O Norte é a região que regista o maior número de casos confirmados (3550), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (1478), da região Centro (709), do Algarve (108), da Madeira (43), do Alentejo (41) e dos Açores (33).

