Há mais de duas semanas que não se conhecem os números da Covid-19 por concelho

A Área Metropolitana do Porto espera receber esta quarta-feira explicações e uma data para voltarem a ser divulgados os números de casos de Covid-19 por concelho, algo que não acontece há cerca de duas semanas e meia, desde que o Governo anunciou as medidas especiais, mais apertadas, para os municípios onde a situação é de maior risco.

A falta de dados locais tem levantado queixas de vários autarcas que afirmam que precisam desses números, atualizados, para agir.

O presidente da Área Metropolitana do Porto explica à TSF que têm marcada para esta quarta-feira uma reunião com a Administração Regional de Saúde do Norte e o membro do Governo designado para acompanhar aquilo que se passa, ao nível da pandemia, na região, tendo sido também convocados os representantes das várias comunidades intermunicipais

Eduardo Vítor Rodrigues - igualmente presidente da Câmara Municipal de Gaia - diz que a razão que as autoridades de saúde têm apresentado para esta falta de dados tem sido técnica, devido a uma transição de plataforma para que os números sejam mais rigorosos.

"Um dos assuntos em cima da mesa na reunião vai ser inevitavelmente esse até porque nós contamos muito com os dados para alguma gestão. São condicionantes de muitas das decisões que temos para tomar", detalha o autarca.



Desde 26 de outubro



Sem dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), o autarca explica que em Gaia vão seguindo os números que recebem do hospital que existe no concelho, algo que não se aplica noutros municípios, sem hospital, e que também não é um indicador preciso dos casos positivos pois muitos doentes aí seguidos não vivem no concelho.

Foi a 26 de outubro a última vez que o boletim da DGS divulgou o número de casos por concelho. A norma, até aí, era publicar os dados à segunda-feira, mas na segunda-feira seguinte, a 2 de novembro, o boletim passou a referir que os números "por concelho serão atualizados durante esta semana, na sequência da reformulação dos indicadores relativos aos novos casos de Covid-19", nomeadamente na sequência da decisão de passar a avaliar a incidência per capita da doença numa métrica de "avaliação de risco de cada concelho para que os cidadãos possam acompanhar a evolução da pandemia nos concelhos.

Até ontem, 10 de novembro, terça-feira, os dados ainda não tinham sido publicados e o novo prazo indicado no boletim passou a ser "assim que possível".

