Há mais do que neve na Serra da Estrela, onde é preciso "melhorar" a relação com o ICNF

Este Terra a Terra Especial realiza uma ronda por doze locais de todo o país

Por Miguel Midões 20 Outubro, 2020 • 16:40

Falta melhorar a articulação dos municípios com as entidades que regulam o setor ambiental, nomeadamente o ICNF - Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, referem os autarcas que marcaram presença no primeiro programa da TSF e da Lisboa - capital verde europeia. Este Terra a Terra Especial realiza uma ronda por doze locais de todo o país, com partida no ponto mais alto de Portugal continental, a Torre, na Serra da Estrela. É na serra mais alta de Portugal continental que fica o Geoparque Estrela, que engloba nove municípios e que foi considerado Geoparque Mundial pela UNESCO no verão deste ano.

É preciso pensar de forma séria o problema das alterações climáticas na serra, mas também o sal que é colocado nas estradas para derreter o gelo, e que depois afeta os ecossistemas. "O ICNF tem de estar presente, próximo das autarquias. Tem de haver mais disponibilidade de meios e de técnicos, para voltarmos às condições ambientais que tínhamos, quando havia menor presença humana", refere o autarca de Manteigas, Esmeraldo Carvalhinho.

Lisboa, que é a maior porta de entrada em Portugal, foi eleita em 2020 a capital verde da Europa, mas quer partilhar com o resto do país esta distinção. Por isso mesmo, vamos percorrer quilómetros, país fora, a recolher o que de melhor se faz em termos ambientais, queremos ver os melhores exemplos, ir a locais que tentam, todos os dias, trabalhar para serem mais verdes, mais ecológicos e mais sustentáveis.

Neste primeiro programa sentámos à mesa os três autarcas que conhecem ao pormenor os cantos e recantos desta serra da Estrela, do coração aos arredores, e que partilham o território do cume da serra. Esmeraldo Neto Carvalhinho, presidente da Câmara de Manteigas; Vítor Pereira, presidente da Câmara da Covilhã e Carlos Filipe Figueiredo, presidente da Câmara de Seia, foram uma espécie de estrelas guia dos ouvintes neste primeiro Terra a Terra Especial.