Há mais resíduos perigosos no Parque das Nações

Parque das Nações, em Lisboa © Gerardo Santos/Global Imagens

Por Sara de Melo Rocha 10 Agosto, 2020 • 08:14

Foi detetada a presença de resíduos perigosos nos solos das obras que estão a decorrer no Parque das Nações, onde vai ser construído um hotel, uma escola e vários edifícios. A denúncia surge depois de um estudo realizado por Miguel Amorim, um investigador que mora na Expo, levantar dúvidas sobre as avaliações iniciais que constam dos alvarás, até porque as autoridades competentes já receberam outras denúncias.

O investigador considera que a avaliação inicial dos solos pode não estar correta, uma vez que os valores que encontrou ficam acima dos patamares que classificam os resíduos como perigosos. De acordo com a análise, a que o Público teve acesso, as percentagens de resíduos considerados perigosos presente nos alvarás das obras são baixas, mas o engenheiro civil desconfia dessas avaliações presentes nos alvarás.

A situação já foi denunciada pelo investigador às autoridades competentes, que alegam que antes do início das obras foram feitas avaliações e é isso que tomam como certo. Miguel Amorim conta ao mesmo jornal que decidiu fazer o estudo por conta própria por ser morador e por estar preocupado com a saúde de quem vive na zona e trabalha nas construções, mas não é o primeiro a levantar dúvidas.

Há cerca de um ano, a associação ambientalista Zero denunciou a existência de uma nova mancha de contaminação e a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território enviou mais denúncias para a entidade Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo. No entanto, esta entidade responsável admite ainda não ter feito fiscalizações no local.