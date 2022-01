Há pensionistas a receber menos, maiores de 18 anos já podem agendar Janssen e outros destaques TSF

© André Rolo/Global Imagens

Por TSF 13 Janeiro, 2022 • 20:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há relatos de pensionistas que constataram que estão a receber uma reforma inferior à que recebiam em 2021. A segurança Social confirmou na terça-feira que o aumento anual já tinha sido pago a 2,3 milhões de pensionistas.

A partir desta quinta-feira, as pessoas com 18 ou mais anos que tenham sido vacinadas com a Janssen já podem fazer o autoagendamento da dose de reforço no portal do agendamento da Direção-Geral da Saúde.

Investigadores escoceses publicaram um estudo em que se sugere que as mulheres que sejam infetadas pela Covid-19 no final da gravidez estão mais sujeitas a problemas como prematuridade ou mortes perinatais.

Esta quinta-feira é dia de debate entre o Rui Rio e o António Costa. Para a polítologa Marina Costa Lobo, "este não é só mais um debate porque é o debate entre os dois principais líderes partidários em Portugal e um deles é primeiro-ministro".

A TSF falou com o economista e gestor João Ferro Rodrigues que, recentemente, colocou em livro várias ideias para a sociedade voltar a ser comunitária, mas, ao mesmo tempo, mais desenvolvida. O título do livro é "A era do NÓS".

Catarina Martins pressionou o PS a não se aliar à direita após as legislativas de 30 de janeiro. "O PS seria uma desilusão para todos os socialistas se achasse que se pode entender com a direita", disse a coordenadora do Bloco de Esquerda.

Os Médicos Sem Fronteiras denunciam as condições indignas em que refugiados estão detidos na Líbia. A organização culpa a Europa e pede um acordo para que os refugiados sejam acolhidos pela União Europeia.

O candidato derrotado nas últimas eleições do Benfica, Francisco Benítz, criticou a forma como os contratos são assinados no clube e, também, as explicações de Rui Costa.

A ONG de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch alertou para o perigo que corre a democracia brasileira e acredita que as revoltas populares podem salvá-la, mas pede mais aos líderes democráticos.

Entre 14 e 26 de janeiro, o Fórum TSF vai dar a oportunidade aos ouvintes para esclarecerem as suas dúvidas com os líderes partidários que vão concorrer às legislativas de 20 de janeiro. Veja o calendário e participe através do 808202173 ou coloque as suas questões no Facebook da TSF e em tsf.pt.