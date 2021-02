Há quase 200 mil pessoas com vacinação completa em Portugal

© José Sena Goulão/Lusa

Por Guilherme de Sousa 16 Fevereiro, 2021 • 20:23

A Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgou esta terça-feira o primeiro boletim referente à vacinação contra a Covid-19. De acordo com o documento, 199 571 pessoas já foram vacinadas com as duas doses.

A aguardar a segunda dose da vacina estão 332 762 pessoas que pertencem aos grupos prioritários. De um total de 651 900, Portugal já distribuiu 571 981 doses das vacinas contra a Covid-19.

Os dados que constam neste relatório foram apurados pela DGS até ao passado domingo. Até este dia, o Norte foi a região que teve maior número de vacinados: 171 789. Já na região de Lisboa, foram inoculadas 168 196 pessoas. No Centro foram distribuidas 128 580 doses da vacina. O Alentejo (43 951) e o Algarve (18 681) são, até ao momento, as regiões com menos vacinas administradas.

VEJA AQUI O BOLETIM DA DGS COM DADOS DA VACINAÇÃO

Os dados mostram ainda que 7% da população com mais de 80 anos (42.991) recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19. Quase 80 mil pessoas desta faixa etária (12% do total) receberam a primeira dose.

A faixa etária entre os 24 e os 49 anos é a que apresenta o maior número (84 231) de vacinados com duas doses (4% do total).

A DGS adianta que passa a disponibilizar este documento semanalmente, às terças-feiras. Este boletim, que terá como fontes o sistema VACINAS (da DGS) e o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), será publicado todas as terças-feiras, com dados referentes à semana anterior (de segunda-feira às 00h00 a domingo às 23h59), lê-se no documento.