Três em Lisboa e uma no Porto. Há quatro universidades portuguesas no top 100 do Financial Times dos melhores estabelecimentos de ensino superior na área da Gestão. A Nova School of Business & Economics (Nova SBE) é a melhor classificada entre as quatro, mantendo o 30.º lugar, que alcançou em 2018.

As outras universidades portuguesas nos primeiros 100 lugares do ranking são a Católica Lisbon School of Business and Economics (32.º lugar), o ISCTE Business School (66.º) e a Porto Business School (67º).

A Católica Lisbon School of Business and Economics caiu quatro lugares no ranking em relação ao ano passado, o ISCTE Business School caiu três lugares e a Porto Business School caiu cinco lugares.

O ranking global é liderado pela HEC Paris European Business School (França), seguida da London Business School (Reino Unido) e da SDA Bocconi School of Management (Itália).

A qualidade dos estabelecimentos é avaliada em cinco principais categorias: MBA Globais, MBA Executivos, Formação Executiva, Mestrados em Gestão e Faculdade.