"Há tempo para tudo." Os alunos geniais da Universidade do Porto

© Pedro Granadeiro/Global Imagens (arquivo)

É um número recorde de estudantes a serem admitidos com a nota máxima. Ao contrário do que seria esperado, não escolheram os cursos com as notas mais altas, como medicina ou engenharias, optaram por Artes Plásticas, direito, arquitetura, física, matemática, informática e gestão.

"Tentar conciliar os estudos e o resto é sempre difícil, mas há tempo para tudo", palavras de Catarina Machado, que tem 18 anos e é caloira do curso de Artes Plásticas, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Catarina não tem dúvidas de que o segredo para o sucesso vai muito além do estudo. "Há muitos que pensam que o sucesso académico vem de meia dúzia de crianças com capacidades acima da média, mas eu acho que o nosso sistema de ensino olha a determinadas qualidades. Eu também tive sorte, porque muitas das minhas qualidades foram ao encontro do que o ensino publico pede. Mas também há fatores externos à escola, eu, por exemplo, tive pais que sempre me apoiaram".

Catarina Machado completou o secundário na Escola Artística Soares dos Reis, sempre soube a área profissional que queria seguir.

João Passadiço também regista a média máxima, optou pela licenciatura em Matemática, na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. "Começa pelo esforço, atenção nas aulas, tentar estar sempre atualizado em relação à matéria dada nas aulas. Mas também é importante a questão do desporto, estar sempre ativo e ter outros hobbies como ouvir música ou ler".

Beatriz Silva vive em Vila do Conde e acaba de entrar na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. "Eu não acredito num segredo para todos os alunos, mas para mim foi a paixão. Adoro estudar e aprender, há tempo para tudo. Temos sempre que reservar tempo para estudar, mas saio com os meus amigos e participo nas atividades do grupo de escuteiros".

Beatriz não esconde que sente o peso da responsabilidade de ser uma aluna de excelência. "É impossível não sentir que temos sempre que dar o melhor de nós, mas não é nenhum sacrifico" e, no futuro, diz que espera o melhor. "Estou muito entusiasmada e espero que o melhor aconteça", conclui.