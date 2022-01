Há um convite a quem queira ser pastor por um dia nas serras de Aires e Candeeiros

O número de pastores aceites a cada domingo depende do número de cabras disponíveis © Artur Machado/Global Imagens

Basta fazer a inscrição na junta de freguesia de Serro Ventoso, no concelho de Porto de Mós, e avançar para o campo com um rebanho de cabras. O desafio é perceber por que é que se chamam cabras sapadoras.

Quem queira aventurar-se com as cabras sapadoras só tem de fazer a inscrição na junta de freguesia de Serro Ventoso. O número de pastores aceites a cada domingo depende do número de cabras disponíveis. O preço é de cinco euros por candidato a pastor.

