Há um médico com dez queixas pendentes na Ordem

Sede da Ordem dos Médicos em Lisboa © Rui Coutinho (arquivo)

Por Nuno Guedes 05 Novembro, 2019 • 06:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos vai contratar uma equipa de advogados para ajudar a recuperar os 1.699 processos resultantes de queixas contra médicos.

Pub Pub

O novo balanço de casos pendentes foi feito pelo Conselho Disciplinar da região. O levantamento confirmou o aumento das queixas contra médicos e que 214 casos estão pendentes de respostas de outras entidades.

Pub Pub

Foram ainda identificados 15 médicos com três ou mais queixas na Ordem, havendo mesmo um médico com dez casos pendentes.

O presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos explica à TSF que o caso desse clínico com dez casos se refere apenas a queixas da Segurança Social por exercício da profissão em estabelecimentos não licenciados, situações que nem são da competência da Ordem.

Sobre os 15 médicos com três ou mais queixas Alexandre Valentim Lourenço explica que não lhe parece muito tendo em conta que existem cerca de 25 mil médicos nesta grande região.

Alexandre Valentim Lourenço avalia os números 00:00 00:00

"Apenas 15 médicos com processos múltiplos é um número que dentro de algumas especialidades é plausível e que alerta que é preciso avaliar em conjunto muitos destes processos", afirma.

Contratar advogados e consultores

Para resolver mais rapidamente os 1.699 processos em aberto, o Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos vai contratar uma equipa de advogados com experiência no setor.

Até agora o Conselho Disciplinar apenas tinha o apoio de dois advogados, sendo que a contratação decidida "terá devidamente especificado um conjunto de objetivos e de prazos a cumprir".

Alexandre Valentim Lourenço explica o trabalho dos advogados 00:00 00:00

A contratação será feita com "com caráter de urgência" dando prioridade aos casos mais graves.

Será também contratada uma equipa de consultoria que vai "rever todo o modelo de tramitação de processos" para "avaliar todas as áreas passíveis de melhoria".

Alexandre Valentim Lourenço explica o papel da empresa de consultoria 00:00 00:00

Tal como os advogados, a equipa de consultoria vai ser contratada "com caráter de urgência".

A polémica sobre a avaliação das queixas contra médicos surgiu depois do caso do médico de Setúbal (com várias queixas pendentes na Ordem) que não detetou as malformações graves de um bebé apesar de ter feito várias ecografias antes do nascimento.