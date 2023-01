Há uma nova depressão em Portugal. Chama-se Hannelore e traz chuva e vento

A depressão Hannelore vai trazer chuva e vento © Pedro Correia/Global Imagens

Depois da depressão Fien, a Hannelore. Portugal Continental vai ser afetado por uma nova depressão nas próximas horas que trará chuva ao Norte do país, mais intensa no Minho e regiões montanhosas, até ao final desta quinta-feira. Além da precipitação prevê-se também vento forte a partir da tarde.

"Com rajadas até 65 quilómetros por hora, no litoral a Norte do Cabo Raso, e nas terras altas, onde as rajadas poderão atingir os 80 quilómetros por hora", pode ler-se no comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A acompanhar a chuva e vento vai registar-se uma subida da temperatura mínima, que voltará a descer gradualmente a partir sábado.

Portugal vive, nos últimos dias, uma vaga de frio. Para esta quinta-feira o IPMA prevê para a Torre, na Serra da Estrela, 12 graus negativos. Um mínimo que já não se registava há quase 70 anos.