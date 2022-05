Habitantes da aldeia da Carvalha cumprem sonho e vão viajar até Lisboa e Sintra

Por TSF 20 Maio, 2022 • 07:57 Partilhar este artigo Facebook

Há dois anos, a aldeia da Carvalha ganhou o concurso Aldeia dos Sonhos, da fundação Inatel. O prémio escolhido foi uma viagem a Lisboa e a Sintra, mas a pandemia atrapalhou a concretização do sonho.

Agora que o pior parece ter passado, os habitantes da Carvalha vão finalmente viajar, esta sexta-feira, até à capital e à vila encantada. Há sessenta lugares reservados para a viagem e, para trás, fica uma aldeia praticamente deserta.

A jornalista da TSF Dora Pires e o fotógrafo da Global Imagens Leonardo Negrão, que vão acompanhar esta viagem, notam que a noite na aldeia da Carvalha, no concelho de Oliveira do Hospital, foi de alguns nervos e muita ansiedade.

Ouça aqui a reportagem de Dora Pires, que vai acompanhar a viagem dos habitantes da aldeia da Carvalha até Lisboa 00:00 00:00

A Carvalha fica no cimo da Serra da Estrela e o acesso à aldeia é difícil, cheio de curvas e contracurvas. Por isso, o trajeto até Lisboa começa com um transbordo. Um autocarro da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital irá transportar os "turistas por um fim de semana" até a um outro autocarro que os levará, posteriormente, até à capital.

A repórter Dora Pires explica como é que será o início da viagem desde Carvalha até Lisboa 00:00 00:00

Francisco Madelino, presidente do Inatel, confessa-se emocionado perante o entusiasmo das pessoas da Carvalha.

"São pessoas que muitas vezes nunca saíram sequer e conhecem estes locais simbólicos apenas pelo que aprenderam na escola ou porque vão vendo na televisão. Este é um daqueles programas em que até ficamos um bocado emocionados pela forma como as pessoas ficam contentes e felizes", admite, em declarações à TSF.